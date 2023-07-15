15 Temmuz 2023, Cumartesi
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MSB’de 15 Temmuz töreni! Bakan Güler: TSK’dan 24 bin 196 kişi ihraç edildi
Milli Savunma Bakanlığı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir tören düzenledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin 195 kişinin ihraç edildiğini 2 bin 542 emekli askerin rütbesinin de geri alındığını vurguladı. Yaşar Güler, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.