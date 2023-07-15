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MSB’de 15 Temmuz töreni! Bakan Güler: TSK’dan 24 bin 196 kişi ihraç edildi

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 09:23
Milli Savunma Bakanlığı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir tören düzenledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin 195 kişinin ihraç edildiğini 2 bin 542 emekli askerin rütbesinin de geri alındığını vurguladı. Yaşar Güler, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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