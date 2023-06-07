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MSB: Yunanistan'ın gönderdiği 29 mülteciden 5'i FETÖ'cü çıktı

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 11:30
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın geri ittiği 29 mülteciden 5'i FETÖ'cü çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
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