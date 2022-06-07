07 Haziran 2022, Salı
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MSB: Yunanistan sene başından itibaren 953 ihlal gerçekleştirdi
Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “1 Ocak'tan beri Irak'ın kuzeyinde 180 operasyon icra edildi, 425 terörist etkisiz hale getirildi. Yunanistan sene başından itibaren 953 ihlal gerçekleştirdi.” denildi.