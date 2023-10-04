MSB terör hedeflerini vurmaya devam ediyor! Sınır ötesine hava harekatı: 22 hedef daha imha edildi | İşte terör hedefleri böyle vuruldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB paylaşımında, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti!" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada saat 19.00'da Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 22 hedefin daha imha edildiğini duyurdu.