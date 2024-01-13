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MSB sosyal medya hesabından paylaştı: Uçaklar üslere güvenle döndü

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Giriş: 13.01.2024 02:19
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini de sosyal medya hesabında, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü." ifadeleriyle paylaştı.
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