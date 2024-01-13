13 Ocak 2024, Cumartesi
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MSB sosyal medya hesabından paylaştı: Uçaklar üslere güvenle döndü
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini de sosyal medya hesabında, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü." ifadeleriyle paylaştı.