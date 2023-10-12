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MSB: Son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 16:28
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır" dedi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye sınırından aktardı.
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