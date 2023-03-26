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MSB personel alımı yapacak! Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 26.03.2023 11:10
Güncelleme:26.03.2023 11:11
Milli Savunma Bakanı Akar, "Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı. Akar, teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Terör örgütü ciddi bir çöküş içinde" şeklinde konuştu.
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