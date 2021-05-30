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MSB Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

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Giriş: 30.05.2021 11:11
Güncelleme:30.05.2021 11:22
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılının başından bu yana terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılının başından bu yana terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB yaptığı açıklamada "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerne yer verdi.

PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONLARI

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakanlık, 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildiğini, 57 mağaranın, 110 sığınağın ve 398 mayının imha edildiğini duyurdu.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Milli Savunma Bakanlığı, " 15 Temmuz 2016'dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor." açıklamasında bulundu.

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