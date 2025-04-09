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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 20:32
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi" denildi.
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
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