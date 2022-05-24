24 Mayıs 2022, Salı
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir grup terörist mağarada kuşatıldı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olmasının ardından komandolar, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Teröristler "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verdi. Son gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.