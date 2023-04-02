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MSB paylaştı! Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri

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Giriş: 02.04.2023 20:26
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin sınırlarında insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında, teknoloji yoğunluklu sistemler kullanıldığını bildirdi. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin gözler önüne serildiği bir video paylaşılarak, "Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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