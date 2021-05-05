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MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.