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MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2021 15:30
Güncelleme:05.05.2021 15:38
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.
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