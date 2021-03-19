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MSB paylaştı! Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler: Türkiye ve ABD'den ortak eğitim
Son dakika haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Doğu Akdeniz'de, ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.
TSK ve ABD unsurları Doğu Akdeniz'de bugün ortak eğitim yapıyor.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabı üzerin şu açıklamada bulundu:
"Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir.
Türkiye Bayrağı TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor." denildi.