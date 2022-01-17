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MSB paylaştı: Alarm verildi! Tam isabet...

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Giriş: 17.01.2022 20:23
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın torpido atışları yaptığı görüntüleri paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Torpido atışlarında hedefler tam isabetle vuruluyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin kahraman Levendleri; her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor" ifadeleri kullanıldı.

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