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MSB Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı

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Giriş: 09.10.2023 12:18
Güncelleme:09.10.2023 12:24
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros'un test atış görüntülerini paylaştı.
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