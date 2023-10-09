09 Ekim 2023, Pazartesi
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MSB Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros'un test atış görüntülerini paylaştı.