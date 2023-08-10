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MSB: Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 10.08.2023 12:20
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, “Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı. Albay Aktürk, Son bir haftada 53 terörist etkisiz hâle getirildiğini de açıkladı.
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