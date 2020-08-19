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MSB: KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi

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Giriş: 19.08.2020 17:46
Güncelleme:19.08.2020 18:08
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı büyük bir moral ve motivasyon ile eğitimlerine devam ediyor. Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

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