MSB: KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı büyük bir moral ve motivasyon ile eğitimlerine devam ediyor. Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.