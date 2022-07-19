19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2022 14:47
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
MSB duyurdu! PKK’ya pençe darbesi
MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi
İki liderden kritik açıklamalar!
İki liderden kritik açıklamalar!
İkili anlaşmalar imzalandı
İkili anlaşmalar imzalandı
Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı!
Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı!
İSKİ’nin bitmeyen çalışmasına tepki!
İSKİ’nin bitmeyen çalışmasına tepki!
Başkan Erdoğan Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
Başkan Erdoğan Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı!
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı!
FETÖ’cü savcıları kaçıran isim belli oldu!
FETÖ'cü savcıları kaçıran isim belli oldu!
Orta Doğu’da yeni bir dönem mi?
Orta Doğu’da yeni bir dönem mi?
3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi
3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Nasıl tercih yapılır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Nasıl tercih yapılır
Ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı
Ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster