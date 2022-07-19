19 Temmuz 2022, Salı
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.