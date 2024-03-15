15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2024 11:34
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Güler’den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!
Bakan Güler'den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!
3 terörist sarı torbaya!
3 terörist sarı torbaya!
2 bebeğin feci sonu!
2 bebeğin feci sonu!
Karne zayıf hafıza kayıp
Karne zayıf hafıza kayıp
Baba Cihantimur savcılığa çağrıldı
Baba Cihantimur savcılığa çağrıldı
CHP’de büyük tasfiye hazırlığı!
CHP'de büyük tasfiye hazırlığı!
Şehit Ercan Güven’e veda
Şehit Ercan Güven'e veda
Geçmişten günümüze Bağcılar!
Geçmişten günümüze Bağcılar!
İstanbul’da acı, New York’ta keyif!
İstanbul’da acı, New York’ta keyif!
Başkan Erdoğan bugün Van ve Hakkari’de
Başkan Erdoğan bugün Van ve Hakkari'de
4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu!
4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu!
Yardım bekleyenleri katlettiler
Yardım bekleyenleri katlettiler
Daha Fazla Video Göster