MSB heyeti F-16 görüşmeleri için ABD’de

Milli Savunma Bakanlığı Teknik Heyeti, F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla, yapılan davet üzerine ABD’ye gitti. ABD’de F-16 düğümü çözülecek mi? Detayları Özkan Özcan aktardı.