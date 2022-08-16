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MSB heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 11:06
Milli Savunma Bakanlığı Teknik Heyeti, F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla, yapılan davet üzerine ABD’ye gitti. ABD’de F-16 düğümü çözülecek mi? Detayları Özkan Özcan aktardı.
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