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MSB havalanan savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı

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Giriş: 20.11.2022 02:01
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
MSB savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı
MSB savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı
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