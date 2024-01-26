MSB: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek!

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