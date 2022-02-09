MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya darbe

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edileceğinin mesajını verdi.

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