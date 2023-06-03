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MSB duyurdu! Türk askeri Kosova'ya gidiyor

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Giriş: 03.06.2023 14:27
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun talebi doğrultusunda Kosova'ya gönderilmek üzere Kırklareli'nden bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini duyurdu.
MSB duyurdu! Türk askeri Kosova’ya gidiyor
MSB duyurdu! Türk askeri Kosova'ya gidiyor
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