08 Eylül 2021, Çarşamba
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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.