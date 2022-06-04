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MSB duyurdu! PKK'ya "Pençe-Kilit" darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Giriş: 04.06.2022 17:04
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
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