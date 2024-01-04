MSB duyurdu! PKK’ya Pençe Kilit darbesi: 717’si daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadelede son detayları açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada Zap'ta PKK cephaneliği ele geçirildiği bildirilirken, son 1 haftada ise 36 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

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