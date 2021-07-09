MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.