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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 11:01
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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