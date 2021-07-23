MSB duyurdu! Kaş'ın 161 mil güneybatısında facia: 45 kişiyi taşıyan tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.