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MSB duyurdu! Kaş'ın 161 mil güneybatısında facia: 45 kişiyi taşıyan tekne battı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2021 13:16
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
MSB duyurdu! 45 kişiyi taşıyan tekne battı
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