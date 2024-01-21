21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 10:27
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak’ın kuzeyinde 10 terörist ex!
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist ex!
Silah kaçakçılarına ters kelepçe!
Silah kaçakçılarına ters kelepçe!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’de
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de
AK Parti’nin seçim beyannamesi 30 Ocak’ta
AK Parti'nin seçim beyannamesi 30 Ocak'ta
Donanma ve TSK’nın milli gururu!
Donanma ve TSK’nın milli gururu!
Son Dakika: Fidan- Henniye ile görüştü!
Son Dakika: Fidan- Henniye ile görüştü!
Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke!
Türkiye uzaya astronot gönderen 21. ülke!
14 günde 13 deney!
14 günde 13 deney!
Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım!
Gayrettepe-Kağıthane metrosunda geri sayım!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye’de!
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'de!
Uzay misyonu için ilk adım atıldı!
Uzay misyonu için ilk adım atıldı!
Hasan Akkuş’un saldırısına uğrayan kadından açıklama
Hasan Akkuş'un saldırısına uğrayan kadından açıklama
Daha Fazla Video Göster