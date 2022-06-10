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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere darbe

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2022 16:13
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere darbe
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere darbe
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