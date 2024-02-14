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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 14.02.2024 12:00
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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