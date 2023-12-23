23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir

MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2023 19:12
MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir
MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir
Liderliğinin hattı koptu
"Liderliğinin hattı koptu"
Bir gider bin geliriz
"Bir gider bin geliriz"
Asgari ücret neleri değiştirecek?
Asgari ücret neleri değiştirecek?
A Haber Tel Aviv sokaklarında!
A Haber Tel Aviv sokaklarında!
DHKP-C üyesine baskın!
DHKP-C üyesine baskın!
Yüzyılın dönüşümü İstanbul!
Yüzyılın dönüşümü İstanbul!
Şehidin baba ocağında yas var
Şehidin baba ocağında yas var
Irak’taki saldırının arkasında ne var?
Irak’taki saldırının arkasında ne var?
İstanbul’da yüzbinlerce konut yenilecek!
İstanbul’da yüzbinlerce konut yenilecek!
Bahçeli’den terörle mücadele mesajı!
Bahçeli'den terörle mücadele mesajı!
Alçak saldırının perde arkası!
Alçak saldırının perde arkası!
Daha Fazla Video Göster