06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: Azez'de çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2021 11:21
Güncelleme:06.02.2021 11:21
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
Çiftçilere saldıran teröristler yok edildi
Çiftçilere saldıran teröristler yok edildi
İnsanların canı hiçe sayıldı!
İnsanların canı hiçe sayıldı!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor!
Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması
CHP-HDP buluşmasında neler konuşuldu?
CHP-HDP buluşmasında neler konuşuldu?
Megavaryant ortaya çıkar mı?
Megavaryant ortaya çıkar mı?
Besinleri buzdolabında nasıl saklanmalı?
Besinleri buzdolabında nasıl saklanmalı?
56 saatlik kısıtlama! Ekipler denetimde
56 saatlik kısıtlama! Ekipler denetimde
Sokakları karıştıran 3 provokatör bulundu!
Sokakları karıştıran 3 provokatör bulundu!
Türkiye'den kardeş orduya SİHA eğitimi
Türkiye'den kardeş orduya SİHA eğitimi
MHP’den Şuşa’ya okul
MHP’den Şuşa’ya okul
Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak?
Öğretmenlerin aşılanma süreci nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster