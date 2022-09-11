MSB açıkladı! Kuzey Irak’ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, P. Uzm. Çvş. Harun YILDIRIM ve P. Uzm. Çvş. Savaş BORLU şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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