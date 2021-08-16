MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı. Öte yandan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk’ün şehadet haberi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.