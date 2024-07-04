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MSB acı haberi duyurdu! Pençe - Kilit bölgesinde 1 şehit

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 21:43
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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Pençe - Kilit bölgesinde 1 şehit!
Pençe - Kilit bölgesinde 1 şehit!
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