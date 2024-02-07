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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 12:13
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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