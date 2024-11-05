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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 15:59
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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