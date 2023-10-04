04 Ekim 2023, Çarşamba
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MRNA teknolojisi hayatımızda neleri değiştirecek? MRNA teknolojisi neden önemli?
Nobel tıp ödülü, MRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarına verildi. MRNA teknolojisi şimdi kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalıklar için araştırılıyor. MRNA teknolojisinin hayatımızda neyi değiştireceğini A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan göğüs Hatalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu anlattı.