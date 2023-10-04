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MRNA teknolojisi hayatımızda neleri değiştirecek? MRNA teknolojisi neden önemli?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 14:49
Nobel tıp ödülü, MRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarına verildi. MRNA teknolojisi şimdi kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalıklar için araştırılıyor. MRNA teknolojisinin hayatımızda neyi değiştireceğini A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan göğüs Hatalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu anlattı.
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MRNA teknolojisi neden önemli?
MRNA teknolojisi neden önemli?
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