08 Ekim 2025, Çarşamba

Motosikletini uzanarak kullanan sürücüye 49 bin TL ceza
Motosikletini uzanarak kullanan sürücüye 49 bin TL ceza

Motosikletini uzanarak kullanan sürücüye 49 bin TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.10.2025 12:28
Bolu’da D-100 kara yolunda motosikletini yüzüstü üzerine uzanıp kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücüye 49 bin 680 TL ceza kesildi.
Motosikletini uzanarak kullanan sürücüye 49 bin TL ceza
