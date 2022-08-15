15 Ağustos 2022, Pazartesi
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Motosiklet ambulanslardan çok hızlı müdahale! Normal ambulanslardaki tüm ekipman mevcut
Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde faaliyet yürüten 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu cadde, bulvar ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumda olan hastalara 3 ile 5 dakika içinde ilk müdahale yapılıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosiklet ambulanslarda, normal ambulanslardaki acil müdahale ekipmanının hepsi mevcut.