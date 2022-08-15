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Motosiklet ambulanslardan çok hızlı müdahale! Normal ambulanslardaki tüm ekipman mevcut

DHA
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Giriş: 15.08.2022 15:52
Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde faaliyet yürüten 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu cadde, bulvar ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumda olan hastalara 3 ile 5 dakika içinde ilk müdahale yapılıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosiklet ambulanslarda, normal ambulanslardaki acil müdahale ekipmanının hepsi mevcut.
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