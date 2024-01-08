MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne?

MOSSAD casuslarına yönelik operasyonda çoğu Filistinli "İsrail casusu" olarak tutuklandı. Yakalanan ajanlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu casusların asıl planı neydi? İsrail’in çevrimiçi operasyonu ne? Detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında anlattılar.

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