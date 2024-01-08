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MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 22:20
MOSSAD casuslarına yönelik operasyonda çoğu Filistinli "İsrail casusu" olarak tutuklandı. Yakalanan ajanlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu casusların asıl planı neydi? İsrail’in çevrimiçi operasyonu ne? Detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında anlattılar.
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MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne?
MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne?
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