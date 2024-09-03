03 Eylül 2024, Salı
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MOSSAD’ın 'Türkiye' kasası yakalandı! MOSSAD casusu kimlere para gönderdi?
İsrail istihbaratının Türkiye’deki çalışmalarına operasyonlar sürüyor. MİT’in MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yönettiğini tespit ettiği bir kişi gözaltına alındı. Liridon Rexhepi isimli casusun kimlere para gönderdiği, hangi işleri yaptığı da belirlendi.