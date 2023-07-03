03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MOSSAD'ın şeytan üçgenine MİT darbesi

MOSSAD'ın şeytan üçgenine MİT darbesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2023 08:38
Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi.
MOSSAD’ın şeytan üçgenine MİT darbesi
MOSSAD'ın şeytan üçgenine MİT darbesi
Tanju Özcan rüşvet teklifini açıkladı
Tanju Özcan rüşvet teklifini açıkladı
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Kılıçdaroğlu mutfaktan çıkıp tatile gitti
Kılıçdaroğlu mutfaktan çıkıp tatile gitti
Fransa’nın kirli elleri
Fransa’nın kirli elleri
Fransa’daki olayların şifreleri
Fransa'daki olayların şifreleri
Afrika’da yeni Fransız taktiği
Afrika’da yeni Fransız taktiği
Türkiye Yüzyılı’nda Ankara – Washington ilişkileri
Türkiye Yüzyılı’nda Ankara – Washington ilişkileri
Paris sokaklarında neler yaşanıyor?
Paris sokaklarında neler yaşanıyor?
Kabine toplanıyor! Memur ve emekliye zam...
Kabine toplanıyor! Memur ve emekliye zam...
Fransa, insan hakları ve sömürgecilik
Fransa, insan hakları ve sömürgecilik
Meral Akşener sıkı pazarlığa hazırlanıyor
Meral Akşener sıkı pazarlığa hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster