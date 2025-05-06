MOSSAD’ın planını MİT engellemiş! ’Yiyecek’ yazıyordu, bomba çıktı

Hatırlayacaksınız, geçen sene MOSSAD Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere sızmış, art arda patlamalar meydana gelmiş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Gözlerin çevrildiği o cihazlarla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Lübnan'daki saldırıların hemen ardından yine aynı model ve aynı marka telsizlerin de olduğu bir kargonun, Lübnan’a gönderileceği MİT'in istihbaratıyla ortaya çıktı. Kargolar açılıp, inceleme yapılınca çağrı cihazı ve telsizlerin içinde benzer patlatmaya hazır düzenekler bulundu.

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