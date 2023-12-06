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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 18:37
MİT, Hamas liderlerine karşı suikast konusunda MOSSAD’ı uyardı. Şimdiye kadar MOSSAD’a hangi karşı operasyonlar yapıldı? Türkiye'nin hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş ve uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? TÜRKİYE'NİN KARŞI HAMLESİ NE OLUR?

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