MOSSAD'a MİT-Emniyet operasyonu! Yeni detaylar A Haber'de aktarıldı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen casusluk operasyonunda İsrail gizli servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. A Haber canlı yayınına katılan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonla ilgili detayları açıkladı. ABD merkezli Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Türkiye'nin İsrail istihbarat servisi Mossad'ın hedefinde olduğunu belirtmişti. A Haber muhabiri Tülay Çiçek canlı yayında son gelişmeleri aktardı.