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MOSSAD'a MİT-Emniyet operasyonu! Yeni detaylar A Haber'de aktarıldı

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Giriş: 02.01.2024 17:36
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen casusluk operasyonunda İsrail gizli servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. A Haber canlı yayınına katılan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonla ilgili detayları açıkladı. ABD merkezli Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Türkiye'nin İsrail istihbarat servisi Mossad'ın hedefinde olduğunu belirtmişti. A Haber muhabiri Tülay Çiçek canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
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