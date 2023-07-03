03 Temmuz 2023, Pazartesi
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MOSSAD’a MİT darbesi! 7 kişilik casus şebekesi çökertildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi.