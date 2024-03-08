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MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İHA
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Giriş: 08.03.2024 11:18
Güncelleme:08.03.2024 11:20
İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla İstanbul'da gözaltına 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
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